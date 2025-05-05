В Оболонському районі Києва у квартирі здетонувала граната

В результаті вибуху постраждав 41-річний господар квартири.

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В Оболонському районі Києва вночі проти понеділка, 5 травня, у квартирі здетонувала граната, поранення дістав 41-річний чоловік, повідомила поліція Києва.

До поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі одного з будинків на вулиці Прирічна. Постраждалого господаря квартири госпіталізували. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики. 41-річного господаря медики госпіталізували.

Походження боєприпасу наразі встановлюється. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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