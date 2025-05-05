В Оболонском районе Киева в квартире сдетонировала граната

В результате взрыва пострадал 41-летний хозяин квартиры.

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В Оболонском районе Киева в ночь на понедельник, 5 мая, в квартире сдетонировала граната, ранения получил 41-летний мужчина, сообщила полиция Киева.

В полицию поступило сообщение о взрыве в квартире одного из домов на улице Приречная. Пострадавшего хозяина квартиры госпитализировали. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики. 41-летнего хозяина медики госпитализировали.

Происхождение боеприпаса сейчас устанавливается. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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