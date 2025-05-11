Київ охопила хвиля гепатиту А – закривають школи та перевіряють воду

У Києві вже 33 інфікованих на гепатит А, більшість — діти.

Фото: medikom

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У столиці України стався спалах гепатиту А. Станом на зараз інфекцію виявлено у 33 людей, з яких 19 — діти. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я у коментарі для РБК-Україна.

Загалом до лікарень госпіталізовано 25 осіб, серед них 15 дітей. Початково повідомлялося про 15 інфікованих в одному з районів Києва. Під час епідеміологічного розслідування фахівці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб виявили понад 200 контактних осіб, з яких ще 18 підтвердили інфікування.

Проби води для дослідження взяли у трьох навчальних закладах, у бутильованій воді в укриттях та двох бюветах району. Усі результати — в межах норми. Школи, де зафіксовано випадки, тимчасово переведено на дистанційне навчання.

У Центрі повідомили, що епідеміологічне розслідування триває: встановлюються шляхи поширення інфекції та джерело зараження. До справи залучено відповідні державні відомства.

Гепатит А — вірусне захворювання печінки, що передається переважно через забруднену воду чи їжу. Найкращим способом захисту є дотримання особистої гігієни та санітарних норм. Після хвороби формується довічний імунітет.

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