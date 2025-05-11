Киев охватила волна гепатита А – закрывают школы и проверяют воду

В Киеве уже 33 инфицированных гепатитом А, большинство – дети.

Фото: medikom

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В столице Украины произошла вспышка гепатита А. По состоянию на сейчас инфекцию выявлено у 33 человек, из которых 19 - дети. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в комментарии для РБК-Украина.

Всего в больницы госпитализированы 25 человек, среди них 15 детей. Изначально сообщалось о 15 инфицированных в одном из районов Киева. Во время эпидемиологического расследования специалисты Киевского городского центра контроля и профилактики болезней обнаружили более 200 контактных лиц, из которых еще 18 подтвердили инфицирование.

Пробы воды для исследования взяли в трех учебных заведениях, в бутилированной воде в укрытиях и двух бюветах района. Все результаты - в пределах нормы. Школы, где зафиксированы случаи, временно переведены на дистанционное обучение.

В Центре сообщили, что эпидемиологическое расследование продолжается: устанавливаются пути распространения инфекции и источник заражения. К делу привлечены соответствующие государственные ведомства.

Гепатит А - вирусное заболевание печени, которое передается преимущественно через загрязненную воду или пищу. Лучшим способом защиты является соблюдение личной гигиены и санитарных норм. После болезни формируется пожизненный иммунитет.

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