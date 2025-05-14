«Бронь» за $9500 – на Харківщині викрили схему фіктивного працевлаштування в ДСНС

Шахрай обіцяв «службу» в ДСНС для уникнення мобілізації.

Фото: ДПСУ

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Прикордонники викрили схему незаконного «бронювання» від призову — на Харківщині 39-річний українець за $9500 пропонував чоловікам фіктивне працевлаштування у підрозділах ДСНС, що нібито давало право на відстрочку від мобілізації.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, зловмисника затримали під час одержання всієї суми хабара. Операцію провели співробітники внутрішньої та власної безпеки по 4 прикордонному загону «Схід» спільно з правоохоронцями Харківщини та прокурорами Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова.

Наразі триває слідство, встановлюють осіб, які могли бути причетними до схеми, а також можливих «клієнтів» ділка.

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