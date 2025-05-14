«Бронь» за $9500 – на Харьковщине разоблачили схему фиктивного трудоустройства в ГСЧС

Мошенник обещал «службу» в ГСЧС для избежания мобилизации.

Фото: ГПСУ

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Пограничники разоблачили схему незаконного «бронирования» от призыва - на Харьковщине 39-летний украинец за $9500 предлагал мужчинам фиктивное трудоустройство в подразделениях ГСЧС, что якобы давало право на отсрочку от мобилизации.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, злоумышленника задержали во время получения всей суммы взятки. Операцию провели сотрудники внутренней и собственной безопасности по 4 пограничному отряду «Восток» совместно с правоохранителями Харьковщины и прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова.

Сейчас идет следствие, устанавливают лиц, которые могли быть причастны к схеме, а также возможных «клиентов» дельца.

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