Комітет Ради Європи розпочав процес створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

Генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе доручили очолити процес створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Фото: coe.int

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У середу, 14 травня, Комітет міністрів Ради Європи розпочав процес створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

«На своїй щорічній зустрічі міністри доручили генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе очолити процес створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії в рамках Ради Європи шляхом укладення угоди з Україною», - заявила пресслужба Ради Європи.

Як зазначає DW, перед цим офіційні представники Києва передали лист Президента України Володимира Зеленського з проханням заснувати спецтрибунал - це формальний, але необхідний крок на шляху до його створення.

Звернення, яке передали держсекретар міністерства закордонних справ Олександр Карасевич та заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра, прийняли генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе і міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель.

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