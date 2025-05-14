Практика судів
  1. В Україні

Комітет Ради Європи розпочав процес створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

16:51, 14 травня 2025
Генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе доручили очолити процес створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Комітет Ради Європи розпочав процес створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України
Фото: coe.int
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 14 травня, Комітет міністрів Ради Європи розпочав процес створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

«На своїй щорічній зустрічі міністри доручили генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе очолити процес створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії в рамках Ради Європи шляхом укладення угоди з Україною», - заявила пресслужба Ради Європи.

Як зазначає DW, перед цим офіційні представники Києва передали лист Президента України Володимира Зеленського з проханням заснувати спецтрибунал - це формальний, але необхідний крок на шляху до його створення.

Звернення, яке передали держсекретар міністерства закордонних справ Олександр Карасевич та заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра, прийняли генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе і міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

росія Україна Рада Європи війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За військовослужбовцями зберігатимуть авторські права на винаходи – Рада підтримала законопроект

Статут внутрішньої служби ЗСУ також доповнять нормою, що наказом на військовослужбовця може бути покладено обов’язок здійснення інтелектуальної, творчої, у тому числі інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності.

Верховна Рада скасувала фінальну співбесіду для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС і прибрала вимогу 75% вірних відповідей на тесті з української державності

Верховна Рада прийняла закон, який спрощує конкурсні процедури для кандидатів до апеляційних судів, ВАКС, а також скасовує жорсткі вимоги до складення тесту на знання української державності.

Суд ЄС визнав протиправним засекречування листування Урсули фон дер Ляєн з очільником Pfizer

Суд Євросоюзу виніс вердикт у справі Pfizergate, яке може мати репутаційні наслідки для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Верховна Рада заборонила усиновлювати дітей особам з психічними розладами

Парламент вніс зміни до Сімейного кодексу, розширивши перелік осіб, які не можуть усиновити дитину.

Парламент підтримав обмеження судового збору сумою у 30280 грн при зверненні громадян до Верховного Суду

Громадяни за подання скарги до Верховного Суду будуть сплачувати не більше 30280 грн, а у соціальних справах – не більше 15140 грн – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    заступник голови Чернівецького апеляційного суду