Комитет Совета Европы начал процесс создания Спецтрибунала относительно агрессии РФ против Украины

Генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе поручено возглавить процесс создания Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Фото: coe.int

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В среду, 14 мая, Комитет министров Совета Европы начал процесс создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

«На своей ежегодной встрече министры поручили генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе возглавить процесс создания специального трибунала для расследования преступления агрессии в рамках Совета Европы путем заключения соглашения с Украиной», — заявила пресс-служба Совета Европы.

Как отмечает DW, перед этим официальные представители Киева передали письмо Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой учредить спецтрибунал — это формальный, но необходимый шаг на пути к его созданию.

Обращение, которое передали госсекретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич и заместитель главы Офиса Президента Украины Ирина Мудра, приняли генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.

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