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Комитет Совета Европы начал процесс создания Спецтрибунала относительно агрессии РФ против Украины

16:51, 14 мая 2025
Генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе поручено возглавить процесс создания Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Комитет Совета Европы начал процесс создания Спецтрибунала относительно агрессии РФ против Украины
Фото: coe.int
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В среду, 14 мая, Комитет министров Совета Европы начал процесс создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

«На своей ежегодной встрече министры поручили генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе возглавить процесс создания специального трибунала для расследования преступления агрессии в рамках Совета Европы путем заключения соглашения с Украиной», — заявила пресс-служба Совета Европы.

Как отмечает DW, перед этим официальные представители Киева передали письмо Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой учредить спецтрибунал — это формальный, но необходимый шаг на пути к его созданию.

Обращение, которое передали госсекретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич и заместитель главы Офиса Президента Украины Ирина Мудра, приняли генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.

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