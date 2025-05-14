На Волині підприємець ухилився від сплати понад 5,4 млн грн податків від продажу 26 квартир

БЕБ завершило розслідування справи забудовника з Волині.

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Детективи Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування щодо місцевого підприємця, якого підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків та підробці документів. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що впродовж трьох років чоловік порушував податкове законодавство під час ведення бізнесу. Зокрема, він продав 26 квартир у багатоквартирному будинку на загальну суму понад 20 млн грн, систематично занижуючи їхню вартість у договорах купівлі-продажу. Крім того, підприємець вносив неправдиві дані до податкових декларацій, що дозволило йому зменшити задекларовані доходи та податкові зобов’язання.

Загалом, за даними слідства, його дії призвели до несплати податків на понад 5,4 млн грн.

За клопотанням детективів БЕБ Луцький міськрайонний суд наклав арешт на об’єкти нерухомості, що належать обвинуваченому.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків у великих розмірах) та ч.ч. 1, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення та використання підроблених документів) передано до суду.

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