На Волыни предприниматель уклонился от уплаты более 5,4 млн грн налогов от продажи 26 квартир

БЭБ завершило расследование дела застройщика с Волыни.

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Детективы Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении местного предпринимателя, которого подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов и подделке документов. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что в течение трех лет мужчина нарушал налоговое законодательство при ведении бизнеса. В частности, он продал 26 квартир в многоквартирном доме на общую сумму более 20 млн грн, систематически занижая их стоимость в договорах купли-продажи. Кроме того, предприниматель вносил ложные данные в налоговые декларации, что позволило ему уменьшить задекларированные доходы и налоговые обязательства.

В целом, по данным следствия, его действия привели к неуплате налогов на более 5,4 млн грн.

По ходатайству детективов БЭБ Луцкий горрайонный суд наложил арест на объекты недвижимости, принадлежащие обвиняемому.

Обвинительный акт по ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в крупных размерах) и ч.ч. 1, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка и использование поддельных документов) передано в суд.

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