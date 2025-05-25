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«Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства», – спецпредставник Трампа Кіт Келлог засудив російські обстріли України

20:05, 25 травня 2025
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог закликав до негайного припинення війни.
«Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства», – спецпредставник Трампа Кіт Келлог засудив російські обстріли України
Фото: Associated Press
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Кіт Келлог, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, став першим представником американської адміністрації, який публічно відреагував на останню хвилю масованих російських атак по українських містах і селах.

У дописі в соцмережі X Келлог оприлюднив фото нічного Києва, охопленого пожежею, і наголосив, що удари по цивільному населенню є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.

«Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей», — написав він.

Келлог також закликав до негайного припинення бойових дій: «Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства. Припинення вогню – негайно».

Нагадаємо, в ніч на 25 травня Росія здійснила ракетно-дронову атаку на Київ. Зокрема, пошкодження зафіксовано у Шевченківському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці. 

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США росія Київ війна обстріл

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