«Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства», – спецпредставник Трампа Кіт Келлог засудив російські обстріли України

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог закликав до негайного припинення війни.

Фото: Associated Press

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Кіт Келлог, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, став першим представником американської адміністрації, який публічно відреагував на останню хвилю масованих російських атак по українських містах і селах.

У дописі в соцмережі X Келлог оприлюднив фото нічного Києва, охопленого пожежею, і наголосив, що удари по цивільному населенню є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.

«Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей», — написав він.

Келлог також закликав до негайного припинення бойових дій: «Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства. Припинення вогню – негайно».

Нагадаємо, в ніч на 25 травня Росія здійснила ракетно-дронову атаку на Київ. Зокрема, пошкодження зафіксовано у Шевченківському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці.

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