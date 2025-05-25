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«Эти атаки позорны. Прекратите убийства», – спецпредставитель Трампа Кит Келлог осудил российские обстрелы Украины

20:05, 25 мая 2025
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог призвал к немедленному прекращению войны.
«Эти атаки позорны. Прекратите убийства», – спецпредставитель Трампа Кит Келлог осудил российские обстрелы Украины
Фото: Associated Press
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Кит Келлог, специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, стал первым представителем американской администрации, который публично отреагировал на последнюю волну массированных российских атак по украинским городам и селам.

В заметке в соцсети X Келлог обнародовал фото ночного Киева, охваченного пожаром, и подчеркнул, что удары по гражданскому населению являются прямым нарушением международного гуманитарного права.

«Это Киев. Неизбирательное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских протоколов 1977 года, призванных защищать невинных людей», - написал он.

Кэллог также призвал к немедленному прекращению боевых действий: «Эти атаки позорны. Прекратите убийства. Прекращение огня - немедленно».

Напомним, в ночь на 25 мая Россия осуществила ракетно-дронную атаку на Киев. В частности, повреждения зафиксированы в Шевченковском, Голосеевском и Днепровском районах столицы. 

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США россия Киев война обстрел

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