У Києві затримали жінку, яка за $4000 обіцяла зняти ухилянта з розшуку ТЦК

Поліцейські затримали жінку після отримання нею 4 тисячі доларів.

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У Києві правоохоронці викрили 52-річну мешканку Київської області, яка за грошову винагороду пообіцяла чоловіку «вирішити питання» щодо ухилення від мобілізації. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Жінка запевняла, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й може посприяти у виключенні чоловіка з переліку осіб, які перебувають у розшуку. Вартість такої «послуги» вона оцінила в 4 тисячі доларів.

Крім того, зловмисниця повідомила, що у майбутньому, за додаткові 6 500 доларів, може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати своїх працівників від мобілізації.

Поліцейські затримали жінку після отримання нею 4 тисячі доларів за першу послугу.

Слідчі повідомили їй про підозру. Тепер жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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