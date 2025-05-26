В Киеве задержали женщину, которая за $4000 обещала снять уклониста с розыска ТЦК

Полицейские задержали женщину после получения ею 4 тысяч долларов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители разоблачили 52-летнюю жительницу Киевской области, которая за денежное вознаграждение пообещала мужчине «решить вопрос» уклонения от мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Женщина уверяла, что имеет влияние на сотрудников одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки и может поспособствовать исключению мужчины из списка лиц, находящихся в розыске. Стоимость такой «услуги» она оценила в 4 тысячи долларов.

Кроме того, злоумышленница сообщила, что в будущем, за дополнительные 6 500 долларов, может организовать фиктивное трудоустройство на предприятии, которое имеет право бронировать своих работников от мобилизации.

Полицейские задержали женщину после получения ею 4 тысяч долларов за первую услугу.

Следователи сообщили ей о подозрении. Теперь женщине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.