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У Києві судитимуть чоловіка, який викрав у співмешканки 300 тис грн та поїхав їх витрачати до Одеси

16:18, 27 травня 2025
Зловмисник викрав гроші, викликав таксі та поїхав до Одеси.
У Києві судитимуть чоловіка, який викрав у співмешканки 300 тис грн та поїхав їх витрачати до Одеси
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У Києві перед судом постане 30-річний місцевий житель, який викрав у співмешканки 300 тисяч гривень, поки потерпіла перебувала на роботі, та втік.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, на початку травня до них звернулась киянка, яка повідомила, що її співмешканець увечері не повернувся додому, при цьому, вона виявила відсутність значної суми коштів.

Правоохоронці встановили, що жінка познайомилась з чоловіком на одному із сайтів знайомств. Через місяць спільного проживання він не повернувся додому з роботи та перестав виходити на звʼязок.

«Через деякий час заявниця виявила, що в неї зникли 300 тисяч гривень. Як у подальшому з’ясувалось, зловмисник взяв кошти, викликав таксі та поїхав до Одеси. Ми негайно розпочали комплекс невідкладних слідчих та розшукових заходів й через добу затримали підозрюваного. У ході слідчих дій ми вилучили частину коштів потерпілої, а інші він витратив на таксі та власні потреби», - повідомив начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюка.

Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

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