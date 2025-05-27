В Киеве будут судить мужчину, который украл у сожительницы 300 тыс грн и поехал их тратить в Одессу

Злоумышленник украл деньги, вызвал такси и поехал в Одессу.

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В Киеве предстанет перед судом 30-летний местный житель, который украл у сожительницы 300 тысяч гривен, пока потерпевшая находилась на работе, и сбежал.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, в начале мая к ним обратилась киевлянка, которая сообщила, что ее сожитель вечером не вернулся домой, при этом она обнаружила отсутствие значительной суммы денег.

Правоохранители установили, что женщина познакомилась с мужчиной на одном из сайтов знакомств. Через месяц совместного проживания он не вернулся домой с работы и перестал выходить на связь.

«Через некоторое время заявительница обнаружила, что у нее пропали 300 тысяч гривен. Как в дальнейшем выяснилось, злоумышленник взял деньги, вызвал такси и поехал в Одессу. Мы немедленно начали комплекс неотложных следственных и розыскных мероприятий и через сутки задержали подозреваемого. В ходе следственных действий мы изъяли часть денег потерпевшей, а остальные он потратил на такси и собственные нужды», — сообщил начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюка.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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