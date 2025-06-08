Ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію зупинити війну, — Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив важливість тиску США та Європи на Путіна.

Джерело фото: РБК-Україна

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Україна наблизилася до етапу, коли можна примусити Росію завершити війну або принаймні припинити бойові дії, заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.

"Ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну, принаймні зупинити її. Ми це відчуваємо. Наша операція "Павутина" всередині у них… Хоч вони і бісяться, проте все розуміють. Вони розуміють, що якщо будуть такі кейси з 20 тисячами ракет, то ми будемо розраховувати на свої сили. А що таке наші сили? Не давати можливості вбивати нас, не давати можливості бомбардувати нас. Тобто ми будемо тоді розвивати цей напрямок", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що Президент повідомляв, що Сполучені Штати передали на Близький Схід 20 тисяч ракет, які спочатку обіцяли Україні.

За його словами, Україна не хоче продовження війни, але "якщо вихід тільки такий", буде боротися за себе.

Щоб закінчити війну, каже президент, "потрібна сильна допомога від США", зокрема тиск Сполучених Штатів і Європи на Путіна.

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