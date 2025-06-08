Від 7 до 10 балів — Зеленський дав оцінку операціям СБУ в РФ та Криму

Володимир Зеленський згадав про операція «Павутина» і атаки на Кримський міст.

Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував успішність операцій СБУ на території Росії та в окупованому Криму, оцінивши їхні результати у межах від 7 до 10 балів. Про це він розровів в інтерв'ю для ABC News.

"Вони працювали, правда, у нас була історія, пов'язана з Кримським мостом", - сказав Зеленський, додавши, що ця операція пов'язана з тим, що окрім кораблів, росіяни з початку війни використовували Кримський міст для постачання зброї.

"І тому це була справедлива ціль. І Служба працювала над цим мостом. Були дуже вдалі кроки, були і кроки, скажімо так, ми називаємо, коли вдало, але не все вийшло, що хотіли, називаємо 7-8. Не 10 балів, а 7-8, так було з Кримським мостом", - поінформував Зеленський.

Операції щодо знищення російського Чорноморського флоту та нещодавня "Павутина", наголосив глава держави, заслуговують на оцінку в 10 балів.

Раніше Зеленський повідомляв, що СБУ знищила російські стратегічні бомбардувальники виключно українською зброєю.

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