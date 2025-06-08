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От 7 до 10 баллов —Зеленский дал оценку операциям СБУ в РФ и Крыму

17:53, 8 июня 2025
Владимир Зеленский упомянул об операции «Паутина» и атаках на Крымский мост.
От 7 до 10 баллов —Зеленский дал оценку операциям СБУ в РФ и Крыму
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал успешность сделок СБУ на территории России и в оккупированном Крыму, оценив их результаты в пределах от 7 до 10 баллов.

"Они работали, правда, у нас была история, связанная с Крымским мостом", - сказал Зеленский, добавив, что эта операция связана с тем, что кроме кораблей, россияне с начала войны использовали Крымский мост для снабжения оружием.

"И потому это была справедливая цель. И Служба работала над этим мостом. Были очень удачные шаги, были и шаги, скажем так, мы называем, когда удачно, но не все получилось, что хотели, называем 7-8. Не 10 баллов, а 7-8 так было с Крымским мостом", - проинформировал Зеленский.

Операции по уничтожению российского Черноморского флота и недавняя "Паутина", отметил глава государства, заслуживают оценки в 10 баллов.

Ранее Зеленский сообщал, что СБУ уничтожила российские стратегические бомбардировщики исключительно украинским оружием.

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СБУ рф Владимир Зеленский

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