Мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию остановить войну — Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул важность давления США и Европы на Путина.

Источник фото: РБК-Украина

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Украина приблизилась к этапу, когда можно заставить Россию завершить войну или, по крайней мере, прекратить боевые действия, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

"Мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну, по крайней мере, остановить ее. Мы это чувствуем. Наша операция "Паутина" внутри у них… Хоть они и боятся, но все понимают. Они понимают, что если будут такие кейсы с 20 тысяч ракет, то мы будем рассчитывать на свои силы. А что такое наши силы? Не давать возможности убивать нас, не давать возможности бомбить нас. То есть, мы будем тогда развивать это направление", - сказал Зеленский.

Отметим, что Президент сообщал, что Соединенные Штаты передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые первоначально обещали Украине.

По его словам, Украина не хочет продолжения войны, но "если выход только такой", будет бороться за себя.

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