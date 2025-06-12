В ОП провели першу робочу сесію Координаційної платформи з гуманітарного реагування

Серед основних тем обговорення стали пріоритети гуманітарної діяльності на другу половину року, зокрема підготовка до зимового періоду.

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Під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук та координатора системи ООН в Україні Матіаса Шмале відбулося перше засідання новоствореної Координаційної платформи з гуманітарного реагування.

Метою платформи є посилення координації між урядом, донорами та гуманітарними організаціями для більш ефективної допомоги українцям в умовах війни.

У засіданні брали участь представники посольств країн-донорів, а також міжнародних та українських неурядових організацій. Серед основних тем обговорення стали пріоритети гуманітарної діяльності на другу половину року, зокрема підготовка до зимового періоду.

Учасники проаналізували поточні виклики та обговорили шляхи підвищення ефективності спільної роботи. Затверджено основні пріоритети: допомога прифронтовим громадам, підтримка внутрішньо переміщених осіб, евакуація із зон бойових дій, надання гуманітарної допомоги постраждалим від російських атак по цивільних обʼєктах, підготовка до зими та облаштування шкільних укриттів.

Ірина Верещук наголосила: «Українці мають бути не тільки стійкими, а й витривалими. Геополітичні зміни зменшують донорське фінансування. Тому гуманітарна спільнота має налаштуватись робити більше з меншими ресурсами. А для цього потрібна дисципліна в пріоритетах і координації».

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