Практика судів
  1. В Україні

В ОП провели першу робочу сесію Координаційної платформи з гуманітарного реагування

09:41, 12 червня 2025
Серед основних тем обговорення стали пріоритети гуманітарної діяльності на другу половину року, зокрема підготовка до зимового періоду.
В ОП провели першу робочу сесію Координаційної платформи з гуманітарного реагування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук та координатора системи ООН в Україні Матіаса Шмале відбулося перше засідання новоствореної Координаційної платформи з гуманітарного реагування.

Метою платформи є посилення координації між урядом, донорами та гуманітарними організаціями для більш ефективної допомоги українцям в умовах війни.

У засіданні брали участь представники посольств країн-донорів, а також міжнародних та українських неурядових організацій. Серед основних тем обговорення стали пріоритети гуманітарної діяльності на другу половину року, зокрема підготовка до зимового періоду.

Учасники проаналізували поточні виклики та обговорили шляхи підвищення ефективності спільної роботи. Затверджено основні пріоритети: допомога прифронтовим громадам, підтримка внутрішньо переміщених осіб, евакуація із зон бойових дій, надання гуманітарної допомоги постраждалим від російських атак по цивільних обʼєктах, підготовка до зими та облаштування шкільних укриттів.

Ірина Верещук наголосила: «Українці мають бути не тільки стійкими, а й витривалими. Геополітичні зміни зменшують донорське фінансування. Тому гуманітарна спільнота має налаштуватись робити більше з меншими ресурсами. А для цього потрібна дисципліна в пріоритетах і координації».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна офіс президента

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для бронювання через Дію релігійні організації мають надати ДЕСС підтвердження працевлаштування священнослужителів

Також вони мають надати ДЕСС штатний розпис релігійної організації.

Директорат Єврокомісії вважає, що перевірку суддів Верховного Суду та ВАКС треба проводити за участі міжнародних експертів і без часових меж – лист

Зміни щодо перевірки суддів Верховного Суду та Антикорсуду, які пропонує директорат Єврокомісії, безпосередньо не передбачені погодженим з партнерами Планом Ukraine Facility та є більш жорсткими, ніж версія Мін’юсту.

Державна судова адміністрація будує нові суди – відомо, які суди отримають нові приміщення

У 2025-2026 роках пощастить судам у західних та центральних областях України.

Нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня – фейк

Депутати лише пропонують нові штрафи за перевищення швидкості, але поки жодних змін Верховна Рада не ухвалювала.

Пенсійний фонд з 1 липня отримає нові повноваження щодо призначення соцдопомоги

З 1 липня функції щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю передаються від органів соціального захисту населення органам Пенсійного фонду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва