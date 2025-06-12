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В ОП провели первую рабочую сессию Координационной платформы гуманитарного реагирования

09:41, 12 июня 2025
Среди основных тем обсуждения стали приоритеты гуманитарной деятельности на вторую половину года, в частности подготовка к зимнему периоду.
В ОП провели первую рабочую сессию Координационной платформы гуманитарного реагирования
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Под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук и координатора системы ООН в Украине Маттиаса Шмале состоялось первое заседание новосозданной Координационной платформы гуманитарного реагирования.

Целью платформы является усиление координации между правительством, донорами и гуманитарными организациями для более эффективной помощи украинцам в условиях войны.

В заседании приняли участие представители посольств стран-доноров, а также международных и украинских неправительственных организаций. Среди основных тем обсуждения стали приоритеты гуманитарной деятельности на вторую половину года, в частности подготовка к зимнему периоду.

Участники проанализировали текущие вызовы и обсудили пути повышения эффективности совместной работы. Утверждены основные приоритеты: помощь прифронтовым громадам, поддержка внутренне перемещенных лиц, эвакуация из зон боевых действий, предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от российских атак по гражданским объектам, подготовка к зиме и обустройство школьных укрытий.

Ирина Верещук подчеркнула: «Украинцы должны быть не только стойкими, но и выносливыми. Геополитические изменения уменьшают донорское финансирование. Поэтому гуманитарное сообщество должно настроиться на то, чтобы делать больше с меньшими ресурсами. А для этого необходима дисциплина в приоритетах и координации».

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