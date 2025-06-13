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У Держпраці пояснили, чи може працівник з нефіксованим робочим часом вимагати від роботодавця укладання трудового договору на повну зайнятість

08:14, 13 червня 2025
Працівник, який відпрацював на умовах трудового договору з нефіксованим робочим часом понад 12 місяців, може звертатися до роботодавця з вимогою укладення строкового або безстрокового трудового договору.
У Держпраці пояснили, чи може працівник з нефіксованим робочим часом вимагати від роботодавця укладання трудового договору на повну зайнятість
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Державна служба з питань праці пояснює, чи може працівник з нефіксованим робочим часом вимагати від роботодавця укладання трудового договору на повну зайнятість. 

Зазначається, що може.

Працівник, який відпрацював на умовах трудового договору з нефіксованим робочим часом понад 12 місяців, має право звертатися до роботодавця з вимогою укладення строкового або безстрокового трудового договору; 

за результатами розгляду зазначеної вимоги роботодавець зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дня звернення працівника укласти з ним такий строковий або безстроковий трудовий договір або надати йому в письмовій формі обґрунтовану відповідь про відмову укласти такий трудовий договір.

У разі відмови роботодавця укласти такий строковий або безстроковий трудовий договір працівник має право повторно звертатися з відповідною вимогою протягом усього строку дії трудового договору з нефіксованим робочим часом, але не раніше ніж через 90 днів з дня отримання відповіді роботодавця на попередню його вимогу.

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