Депутати відвідали Музей на Поштовій площі у Києві після голодування активістки

Депутати оглянули територію Поштового будинку та сам археологічний комплекс, а також обговорили його подальшу долю.

Фото: УП.Культура

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У четвер, 12 червня, пройшла виїзна сесія Комітету гуманітарної та інформаційної політики, присвячена подальшій долі археологічної пам’ятки, якою опікується громадська організація «Музей однієї нації на Поштовій площі». Приводом для візиту народних депутатів став заклик співзасновниці організації Ольги Рутковської, яка оголосила голодування, щоб привернути увагу до занедбаного середньовічного об'єкта.

Члени комісії оглянули територію Поштового будинку та сам археологічний комплекс. Про це розповідає УП.Культура.

До складу делегації увійшли: міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, голова Комітету з гуманітарної політики Микола Потураєв, очільниця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова, представники церкви Різдва та інші зацікавлені сторони.

У рамках зустрічі було прийнято рішення відновити робочу групу, яка займатиметься розвитком музейної діяльності на цій пам’ятці — ініціатива, започаткована ще у 2024 році. Наступне засідання попередньо заплановане на 18 червня, куди запрошено представників музею, КМДА та профільного Комітету.

Ольга Рутковська підкреслила важливість цього проєкту як можливого прикладу для створення моделі розвитку музейної справи на археологічних об'єктах по всій Україні, адже таких пам’яток налічується понад 50 тисяч.

Також обговорювалося майбутнє Поштового будинку. Церква Різдва запропонувала взяти будівлю під свою опіку, в той час як Марина Соловйова повідомила про наявність фінансування в мерії на її реставрацію з перспективою перетворення в музейний простір.

Окремо порушили питання інциденту 21 травня, коли Київський науково-методичний центр спільно з муніципальною охороною заблокував доступ до Поштового будинку, де розташована ГО. Було змінено замки, а також зроблено спроби перекрити доступ до археологічної зони — частини середньовічного міста, відкритої ще у 2015 році.

З червня 2019 року ця пам’ятка перебуває під опікою громадської організації. Доти жодна державна установа не спромоглася організувати музей на місці виявлення артефактів.

Археологічна зона площею приблизно 6000 м² — це підземне місто часів Київської Русі. Під час розкопок у 2014–2016 роках тут виявили залишки портової інфраструктури, предмети побуту, князівські печатки, монети та дерев’яні конструкції. З лютого 2022 року на цій території функціонує Музей.

Зазначимо, що активістка, волонтер та співзасновник Музею на Поштовій площі Ольга Рутковська оголосила голодування 21 травня на знак протесту після того, як представники Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та київська муніципальна варта спробували заблокувати доступ до пам'ятника та музею.

Вона виступала на засіданні Комітету з гуманітарної та інформаційної політики, після чого присутні депутати пообіцяли відвідати музей найближчим часом.

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