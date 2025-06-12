Депутаты посетили Музей на Почтовой площади в Киеве после голодовки активистки

Депутаты осмотрели территорию Почтового дома и сам археологический комплекс, а также обсудили его дальнейшую судьбу.

Фото: УП.Культура

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В четверг, 12 июня, состоялась выездная сессия Комитета по гуманитарной и информационной политике, посвящённая дальнейшей судьбе археологического памятника, которым занимается общественная организация «Музей одной нации на Почтовой площади». Поводом для визита народных депутатов стал призыв соучредительницы организации Ольги Рутковской, которая объявила голодовку, чтобы привлечь внимание к запущенному средневековому объекту.

Члены комиссии осмотрели территорию Почтового дома и сам археологический комплекс. Об этом сообщает УП.Культура.

В состав делегации вошли: министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий, глава Комитета по гуманитарной политике Николай Потураев, руководительница Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьёва, представители церкви Рождества и другие заинтересованные стороны.

В рамках встречи было принято решение возобновить рабочую группу, которая будет заниматься развитием музейной деятельности на этом памятнике — инициатива, начатая ещё в 2024 году. Следующее заседание предварительно назначено на 18 июня, куда приглашены представители музея, КГГА и профильного Комитета.

Ольга Рутковская подчеркнула важность этого проекта как возможного примера для создания модели развития музейного дела на археологических объектах по всей Украине, ведь таких памятников насчитывается более 50 тысяч.

Также обсуждалось будущее Почтового дома. Церковь Рождества предложила взять здание под свою опеку, в то время как Марина Соловьёва сообщила о наличии финансирования в мэрии на его реставрацию с перспективой превращения в музейное пространство.

Отдельно был поднят вопрос инцидента 21 мая, когда Киевский научно-методический центр совместно с муниципальной охраной заблокировал доступ к Почтовому дому, где расположена общественная организация. Были заменены замки, а также предприняты попытки перекрыть доступ к археологической зоне — части средневекового города, открытой ещё в 2015 году.

С июня 2019 года этот памятник находится под опекой общественной организации. До этого ни одно государственное учреждение не смогло организовать музей на месте обнаружения артефактов.

Археологическая зона площадью около 6000 м² — это подземный город времён Киевской Руси. Во время раскопок в 2014–2016 годах здесь были найдены остатки портовой инфраструктуры, предметы быта, княжеские печати, монеты и деревянные конструкции. С февраля 2022 года на этой территории функционирует Музей.

Отметим, что активистка, волонтер и соучредитель Музея на Почтовой площади Ольга Рутковская объявила голодовку 21 мая в знак протеста, после того как представители Департамента охраны культурного наследия КГГА и киевская муниципальная стража попытались заблокировать доступ к памятнику и музею.

Она выступала на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, после чего присутствующие депутаты пообещали посетить музей в ближайшее время.

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