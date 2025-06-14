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Що відбувається з податковими обов’язками ФОПа після його мобілізації — роз’яснення податкової

10:36, 14 червня 2025
Якщо ФОП заздалегідь знає про мобілізацію, бажано завчасно подати заяву про припинення підприємницької діяльності.
Що відбувається з податковими обов’язками ФОПа після його мобілізації — роз’яснення податкової
Фото: daks1984/Depositphotos
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Податкова служба у Тернопільскій області пояснює, що відбувається з підприємницькою діяльністю ФОПа після його мобілізації. 

Зазначається, що підставою для звільнення мобілізованого ФОП від податкових нарахувань є подання за місцем податкової реєстрації таких документів:

  • заяви про звільнення від сплати податків;
  • копії військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу за мобілізацією в особливий період.

Якщо ФОП заздалегідь знає про мобілізацію, бажано завчасно подати заяву про припинення підприємницької діяльності. У випадку, коли особу вже мобілізовано, документи можна подати через довірену особу або адвоката.

Податкова служба не має автоматичного механізму припинення нарахування податків навіть у випадку мобілізації підприємця. Якщо ФОП не подав заяву про припинення діяльності або не повідомив податкову, на нього продовжують нараховувати єдиний податок та військовий збір (у разі перебування на спрощеній системі оподаткування).

У такій ситуації ФОП може навіть не знати, що вже став боржником, особливо, якщо перебуває в зоні бойових дій і не має доступу до електронного кабінету платника або інших засобів зв’язку.

Якщо мобілізований ФОП має найманих працівників, він має право уповноважити іншу особу на здійснення виплат заробітної плати. Така особа повинна:

  • нараховувати та утримувати податки і збори із зарплати працівників;
  • виконувати функції податкового агента.

Після демобілізації ФОП зобов’язаний протягом 180 днів сплатити всі податки і збори до бюджету. При цьому штрафи та фінансові санкції за період мобілізації не нараховуються.

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податкова ФОП мобілізація податки

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