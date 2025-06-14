Что происходит с налоговыми обязанностями ФЛП после его мобилизации — разъяснение налоговой

Если ФЛП заранее знает о мобилизации, желательно заранее подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности.

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Налоговая служба в Тернопольской области объясняет, что происходит с предпринимательской деятельностью ФЛП после его мобилизации.

Отмечается, что основанием для освобождения мобилизованного ФЛП от налоговых начислений является представление по месту налоговой регистрации следующих документов:

заявления об освобождении от уплаты налогов;

копии военного билета или иного документа, подтверждающего призыв на военную службу за мобилизацией в особый период.

Если ФЛП заранее знает о мобилизации, желательно заранее подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности. В случае, когда лицо уже мобилизовано, документы можно подать через доверенное лицо или адвоката.

У налоговой службы нет автоматического механизма прекращения начисления налогов даже в случае мобилизации предпринимателя. Если ФЛП не подал заявление о прекращении деятельности или не уведомил налоговую, на него продолжают начислять единый налог и военный сбор (в случае нахождения на упрощенной системе налогообложения).

В такой ситуации ФЛП может даже не знать, что уже стал должником, особенно если находится в зоне боевых действий и не имеет доступа к электронному кабинету плательщика или другим средствам связи.

Если мобилизованный ФЛП имеет наемных работников, он имеет право уполномочить другое лицо на выплату заработной платы. Такое лицо должно:

начислять и удерживать налоги и сборы по зарплате работников;

выполнять функции налогового агента.

После демобилизации ФЛП обязан в течение 180 дней уплатить все налоги и сборы в бюджет. При этом штрафы и финансовые санкции за период мобилизации не начисляются.

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