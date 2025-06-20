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Нові вимоги до обов’язкового техконтролю набудуть чинності 1 липня – що змінюється для автовласників

10:02, 20 червня 2025
З 1 липня в Україні змінюються правила обов’язкового техогляду авто.
Нові вимоги до обов’язкового техконтролю набудуть чинності 1 липня – що змінюється для автовласників
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В Україні запроваджують нові вимоги до обов’язкового техогляду авто – обов’язкова відеофіксація. Про нововведення в процедурі технічного контролю транспортних засобів розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Павло Сорока в ефірі телемарафону. Зміни набудуть чинності з 1 липня та мають на меті адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС.

Що зміниться з 1 липня:

  • Фото- та відеофіксація: кожен пункт техконтролю має бути обладнаний щонайменше двома камерами, що фіксують увесь процес огляду. У разі недостатнього покриття — встановлюють додаткові камери.
  • Якість зображень: на фото авто має займати щонайменше 70% площі кадру.
  • Контроль достовірності: відео та фото перевірятимуть у сервісних центрах МВС — у разі виявлення порушень протокол техогляду буде анульовано.

Категорії транспорту, які підлягають обов’язковому техогляду:

  • Легкові авто, що використовуються з комерційною метою, і причепи до них (від 2 років експлуатації) — раз на 2 роки;
  • Вантажівки до 3,5 т і причепи (від 2 років) — раз на 2 роки;
  • Вантажівки понад 3,5 т, причепи та таксі — щороку;
  • Автобуси і авто, що перевозять небезпечні вантажі — двічі на рік.

Легкові авто, які належать фізособам і не використовуються в комерційній діяльності, техогляд проходити не зобов’язані.

Санкції за порушення:

  • Експлуатація авто без чинного техогляду — штраф 340 грн;
  • Проведення техогляду з порушенням з боку оператора — штраф до 1400 грн.

Павло Сорока підкреслив, що нові правила покликані виключити можливості для фальсифікацій і зробити техогляд прозорішим. Наразі в Україні функціонує близько 800 пунктів техконтролю, які вже працюють у тестовому режимі.

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