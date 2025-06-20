Нові вимоги до обов’язкового техконтролю набудуть чинності 1 липня – що змінюється для автовласників

В Україні запроваджують нові вимоги до обов’язкового техогляду авто – обов’язкова відеофіксація. Про нововведення в процедурі технічного контролю транспортних засобів розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Павло Сорока в ефірі телемарафону. Зміни набудуть чинності з 1 липня та мають на меті адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС.
Що зміниться з 1 липня:
Категорії транспорту, які підлягають обов’язковому техогляду:
Легкові авто, які належать фізособам і не використовуються в комерційній діяльності, техогляд проходити не зобов’язані.
Санкції за порушення:
Павло Сорока підкреслив, що нові правила покликані виключити можливості для фальсифікацій і зробити техогляд прозорішим. Наразі в Україні функціонує близько 800 пунктів техконтролю, які вже працюють у тестовому режимі.
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