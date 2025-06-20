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Новые требования к обязательному техосмотру вступят в силу 1 июля – что изменится для автовладельцев

10:02, 20 июня 2025
С 1 июля в Украине изменяются правила обязательного техосмотра авто.
Новые требования к обязательному техосмотру вступят в силу 1 июля – что изменится для автовладельцев
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В Украине вводятся новые требования к обязательному техосмотру автомобилей – обязательная видеофиксация. О нововведениях в процедуре технического контроля транспортных средств рассказал заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Павел Сорока в эфире телемарафона. Изменения вступят в силу с 1 июля и направлены на адаптацию украинского законодательства к стандартам ЕС.

Что изменится с 1 июля:

• Фото- и видеофиксация: каждый пункт техосмотра должен быть оборудован минимум двумя камерами, фиксирующими весь процесс осмотра. В случае недостаточного охвата — устанавливаются дополнительные камеры.

• Качество изображений: на фото автомобиль должен занимать не менее 70% площади кадра.

• Контроль достоверности: видео и фото будут проверяться в сервисных центрах МВД — при выявлении нарушений протокол техосмотра будет аннулирован.

Категории транспорта, подлежащие обязательному техосмотру:

• Легковые авто, используемые в коммерческих целях, и прицепы к ним (старше 2 лет) — раз в 2 года;

• Грузовики до 3,5 т и прицепы (старше 2 лет) — раз в 2 года;

• Грузовики свыше 3,5 т, прицепы и такси — ежегодно;

• Автобусы и транспортные средства, перевозящие опасные грузы — дважды в год.

Легковые авто, принадлежащие физическим лицам и не используемые в коммерческой деятельности, проходить техосмотр не обязаны.

Санкции за нарушения:

• Эксплуатация авто без действующего техосмотра — штраф 340 грн;

• Проведение техосмотра с нарушениями со стороны оператора — штраф до 1400 грн.

Павел Сорока подчеркнул, что новые правила направлены на исключение возможности фальсификаций и повышение прозрачности техосмотра. В настоящее время в Украине функционирует около 800 пунктов технического контроля, которые уже работают в тестовом режиме.

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