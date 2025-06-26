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Українці лідирують у реєстрації іноземних ФОПів у Польщі

20:25, 26 червня 2025
Майже 11 тисяч ФОПів відкрили в Польщі за чотири місяці.
Українці лідирують у реєстрації іноземних ФОПів у Польщі
Фото: depositphotos
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За перші чотири місяці 2025 року іноземці зареєстрували в Польщі 13,7 тис. індивідуальних підприємців (ФОПів, або JDG), з яких майже 80% належать громадянам України. Про це повідомляє польське видання Biznes.Interia.

Загалом українці створили 10 798 ФОПів, переважно в будівництві (26%) та IT-секторі (16%). На другому місці – білоруси з 991 ФОПом, де домінують IT (23%) і наукова діяльність (13%). Серед інших країн: Німеччина (255 ФОПів, 20% – наукова діяльність, 18% – торгівля), Росія (135, 21% – IT), Румунія (120, 32% – будівництво), Італія (115, 31% – транспортні послуги) та Велика Британія (114, 35% – наукова діяльність).

За даними Польського економічного інституту, у 2025 році 22% компаній, створених іноземцями, працюють у будівництві, 15% – у телекомунікаціях та IT, 11% – в інших послугах. Для порівняння, у 2024 році лідирували інформація та зв’язок (23%) і будівництво (19%). Будівництво залишається популярним серед українців і румунів, тоді як наукова діяльність переважає серед білорусів, німців, росіян, італійців і британців. Освіта приваблює американців, а торгівля – німців.

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Польща бізнес ФОП

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