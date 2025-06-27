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Кабмін пропонує змінити розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ для військових

08:15, 27 червня 2025
Уряд пропонує змінити розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ для військовослужбовців і поліцейських.
Кабмін пропонує змінити розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ для військових
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Кабмін підготував законопроект про внесення змін до закону про державний бюджет на 2025 рік. Згідно тексту законопроекту, який опублікував перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, пропонуються зміни статті 39 закону про держбюджет.

Так, наразі стаття 39 встановлює, що в 2025 році розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (максимальної суми доходу застрахованої особи на місяць, на яку нараховується ЄСВ) дорівнює 20 розмірам мінімальної зарплати (160 тисяч грн).

Кабмін же пропонує виділити дві категорії. Так, у разі прийняття змін, такий розмір буде дорівнювати:

  • Для максимальної суми доходу застрахованої особи на місяць (крім доходу у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військовослужбовцям, поліцейським та особам рядового і начальницького складу) – починаючи з 1 січня 20 розмірам мінімальної зарплати (тобто, 160 тисяч грн, як зараз)
  • Для максимальної суми доходу застрахованої особи на місяць у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, нарахованих військовослужбовцям, поліцейським та особам рядового і начальницького складу:

З 1.01.2025 по 31.07.2025 – 20 розмірам «мінімалки» (тобто, 160 тисяч грн)

А з 1.08.2025 по 31.12.2025 – 15 розмірам «мінімалки» (тобто, 120 тисяч грн)

Отже, у підсумку, для військовослужбовців та поліцейських з доходом понад 120 000 грн ця зміна призведе до збільшення їхнього чистого грошового забезпечення у другій половині 2025 року за рахунок зниження суми сплачуваного ЄСВ. Однак вона також може вплинути на майбутні соціальні виплати, хоча для довгострокових виплат, таких як пенсія, вплив буде відносно невеликим через обмеженість періоду дії цієї зміни.

Про інші зміни можна прочитати у матеріалі «Судово-юридичної газети».

Автор: Наталя Мамченко

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