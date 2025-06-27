Кабмин предлагает изменить размер максимальной величины базы начисления ЕСВ для военных

Правительство предлагает изменить размер максимальной величины базы начисления ЕСВ для военнослужащих и полицейских.

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Кабинет Министров подготовил законопроект о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2025 год. Согласно тексту законопроекта, который опубликовал первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, предлагаются изменения в статью 39 закона о госбюджете.

Сейчас статья 39 устанавливает, что в 2025 году размер максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц, на которую начисляется ЕСВ) равен 20 размерам минимальной зарплаты (160 тысяч грн).

Кабмин же предлагает выделить две категории. Так, в случае принятия изменений, такой размер будет равен:

Для максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц (кроме дохода в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава) – начиная с 1 января 20 размерам минимальной зарплаты (то есть, 160 тысяч грн, как сейчас) .

(кроме дохода в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава) – начиная с 1 января . Для максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, начисленных военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава:

С 1 января 2025 года по 31 июля 2025 года – 20 размерам «минималки» (то есть, 160 тысяч грн).

А с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года – 15 размерам «минималки» (то есть, 120 тысяч грн).

Таким образом, в итоге, для военнослужащих и полицейских с доходом свыше 120 000 грн это изменение приведет к увеличению их чистого денежного обеспечения во второй половине 2025 года за счет снижения суммы уплачиваемого ЕСВ. Однако она также может повлиять на будущие социальные выплаты, хотя для долгосрочных выплат, таких как пенсия, влияние будет относительно небольшим из-за ограниченности периода действия этого изменения.

О других изменениях можно прочитать в материале «Судебно-юридической газеты».

Автор: Наталя Мамченко

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