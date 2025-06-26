Украинцы лидируют в регистрации иностранных ФЛП в Польше

Почти 11 тысяч ФЛП открыли в Польше за четыре месяца.

Фото: depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За первые четыре месяца 2025 года иностранцы зарегистрировали в Польше 13,7 тыс. индивидуальных предпринимателей (ФЛП, или JDG), из которых почти 80% принадлежат гражданам Украины. Об этом сообщает польское издание Biznes.Interia.

В общем украинцы создали 10 798 ФЛП, преимущественно в строительстве (26%) и IT-секторе (16%). На втором месте - белорусы с 991 ФОПом, где доминируют IT (23%) и научная деятельность (13%). Среди других стран: Германия (255 ФЛП, 20% - научная деятельность, 18% - торговля), Россия (135, 21% - IT), Румыния (120, 32% - строительство), Италия (115, 31% - транспортные услуги) и Великобритания (114, 35% - научная деятельность).

По данным Польского экономического института, в 2025 году 22% компаний, созданных иностранцами, работают в строительстве, 15% - в телекоммуникациях и IT, 11% - в других услугах. Для сравнения, в 2024 году лидировали информация и связь (23%) и строительство (19%). Строительство остается популярным среди украинцев и румын, тогда как научная деятельность преобладает среди белорусов, немцев, россиян, итальянцев и британцев. Образование привлекает американцев, а торговля - немцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.