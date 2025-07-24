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На Хмельниччині судили молодика за смертельне побиття знайомого

07:18, 24 липня 2025
22-річний чоловік напідпитку побився зі знайомим, внаслідок чого той помер.
На Хмельниччині судили молодика за смертельне побиття знайомого
Фото: Хмельницька обласна прокуратура
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На Хмельниччині судили 22-річного молодика за побиття знайомого до смерті. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Подія сталася в березні цього року в одному із сіл Лісогринівецької громади.

Чоловіки проживали в одному будинку і між ними періодично виникали суперечки. Під час чергового конфлікту засуджений у стані алкогольного сп’яніння побив потерпілого кулаками.

Від вказаних тілесних ушкоджень чоловік помер наступного дня.

22-річний чоловік отримав покарання у вигляді 7 років та 3 місяців позбавлення волі.

Наразі він перебуває під вартою.

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