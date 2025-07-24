На Хмельниччині судили молодика за смертельне побиття знайомого

22-річний чоловік напідпитку побився зі знайомим, внаслідок чого той помер.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині судили 22-річного молодика за побиття знайомого до смерті. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Подія сталася в березні цього року в одному із сіл Лісогринівецької громади.

Чоловіки проживали в одному будинку і між ними періодично виникали суперечки. Під час чергового конфлікту засуджений у стані алкогольного сп’яніння побив потерпілого кулаками.

Від вказаних тілесних ушкоджень чоловік помер наступного дня.

22-річний чоловік отримав покарання у вигляді 7 років та 3 місяців позбавлення волі.

Наразі він перебуває під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.