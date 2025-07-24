В Хмельницкой области судили молодого человека за смертельное избиение знакомого

22-летний мужчина под хмельком подрался со знакомым, в результате чего тот умер.

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В Хмельницкой области судили 22-летнего молодого человека за избиение знакомого до смерти. Об этом сообщает областная прокуратура.

Событие произошло в марте этого года в одном из сел Лисогриневецкого общества.

Мужчины проживали в одном доме и между ними периодически возникали споры. Во время очередного конфликта осужденный в состоянии алкогольного опьянения избил потерпевшего кулаками.

От указанных телесных повреждений мужчина скончался на следующий день.

22-летний мужчина получил наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы.

В настоящее время он находится под стражей.

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