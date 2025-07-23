В Гоструда объяснили, вправе ли работодатель заставлять работать во время воздушной тревоги

Работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, что представляет явную опасность для жизни работника.

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Управление инспекционной деятельности в Черновицкой области Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, вправе ли работодатель вынуждать работников выполнять трудовые обязанности во время объявленной воздушной тревоги.

Отмечается, что руководители предприятий, учреждений, организаций, хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать гражданскую защиту своих работников во время оповещения воздушной тревоги.

Согласно статье 153 Кодекса законов о труде Украины – «Создание безопасных и безвредных условий труда» – работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, что представляет явную опасность для жизни работника, а также в условиях, не отвечающих законодательству по безопасности труда.

При этом прямой ответственности за работу предприятия во время воздушной тревоги действующее законодательство Украины пока не предусматривает.

Если, находясь на рабочем месте, услышали сирену, то должны выполнить мероприятия, предусмотренные на этот случай внутренним документом предприятия – инструкцией или планом реагирования.

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