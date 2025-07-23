У Держпраці пояснили, чи має право роботодавець змушувати працювати під час повітряної тривоги

Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, що становить явну небезпеку для життя працівника.

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Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснює, чи має право роботодавець змушувати працівників виконувати трудові обов’язки під час оголошеної повітряної тривоги.

Наголошується, що керівники підприємств, установ, організацій, суб’єкти господарювання бізнесу зобов’язані забезпечувати цивільний захист своїх працівників під час оповіщення повітряної тривоги.

Згідно зі статтею 153 Кодексу законів про працю України – «Створення безпечних та нешкідливих умов праці» – роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, що становить явну небезпеку для життя працівника, а також в умовах, що не відповідають законодавству з безпеки праці.

При цьому,прямої відповідальності за роботу підприємства під час повітряної тривоги чинне законодавство України наразі не передбачає.

Якщо, перебуваючи на робочому місці, почули сирену, мусите виконати заходи, передбачені на такий випадок внутрішнім документом підприємства, – інструкцією, або планом реагування.

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