Михайло Федоров суттєво змінив склад заступників — Вискуб та Борняков пішли

Призначено п'ять нових заступників міністра цифрової трансформації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів призначив п'ять нових заступників міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Відповідні посади обійняли: Віталій Балашов, Наталя Денікеєва, Валерія Коваль, Станіслав Прибитько та Зоряна Стецюк.

Віталій Балашов раніше працював у ТОВ «ЕПАМ Діджитал», а наразі є військовослужбовцем. Паралельно він виконує обов’язки техніка-програміста у фінансовому управлінні Генерального штабу Збройних сил України.

Наталя Денікеєва до призначення обіймала посаду директора директорату розвитку ІТ-індустрії Міністерства цифрової трансформації.

Валерія Коваль виконувала обов’язки заступника директора — начальника відділу розвитку електронних послуг на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг у складі Департаменту розвитку е-послуг Мінцифри.

Станіслав Прибитько раніше очолював директорат електронних комунікацій та радіочастотного спектра Міністерства.

Зоряна Стецюк обіймала посаду директора директорату з реінжинірингу публічних послуг Мінцифри.

Нагадаємо, що до цього команда заступників першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова включала Олексія Вискуба, Олександра Шелеста та Олександра Борнякова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.