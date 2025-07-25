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Таїланд ввів воєнний стан у провінціях на кордоні з Камбоджею

16:32, 25 липня 2025
Таїланд і Камбоджа другий день поспіль обмінюються артилерійськими ударами.
Таїланд ввів воєнний стан у провінціях на кордоні з Камбоджею
Фото : Royal Thai Armed Forces
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Влада Таїланду офіційно запровадила воєнний стан у деяких регіонах країни. Про це повідомляє Sanook.

Як повідомлялося раніше, на кордоні між Таїландом і Камбоджею розпочалися збройні сутички — військові відкрили вогонь одне по одному. Внаслідок обстрілів загинули люди, сторони обмінюються звинуваченнями у провокації. 

Воєнний стан було введено у п’ятницю, 25 липня. Точний строк дії обмеження наразі не вказується.

Видання зазначає, що таке рішення ухвалено на тлі загострення безпекової ситуації на кордоні — за інформацією військових, Камбоджа здійснила збройні вторгнення вздовж прикордонної смуги.

З огляду на це, влада визнала необхідним залучити армію, поліцію, цивільну оборону та населення для захисту державного суверенітету та територіальної цілісності Таїланду.

Воєнний стан запроваджено у таких районах:

Провінція Чантабурі:

  • Міський округ Чантабурі
  • Округ Тха Май
  • Округ Макам
  • Округ Лаем Сінг
  • Округ Кенг Ханг Мао
  • Округ Най Яй Ам
  • Округ Кхао Кхітчакут

Провінція Трат:

  • Округ Кхао Самінг

Reuters зазначає, що Таїланд і Камбоджа другий день поспіль обмінюються артилерійськими ударами, наразі відомо про щонайменше 16 загиблих унаслідок конфлікту.

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Таїланд воєнний стан

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