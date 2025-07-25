Таїланд ввів воєнний стан у провінціях на кордоні з Камбоджею

Влада Таїланду офіційно запровадила воєнний стан у деяких регіонах країни. Про це повідомляє Sanook.
Як повідомлялося раніше, на кордоні між Таїландом і Камбоджею розпочалися збройні сутички — військові відкрили вогонь одне по одному. Внаслідок обстрілів загинули люди, сторони обмінюються звинуваченнями у провокації.
Воєнний стан було введено у п’ятницю, 25 липня. Точний строк дії обмеження наразі не вказується.
Видання зазначає, що таке рішення ухвалено на тлі загострення безпекової ситуації на кордоні — за інформацією військових, Камбоджа здійснила збройні вторгнення вздовж прикордонної смуги.
З огляду на це, влада визнала необхідним залучити армію, поліцію, цивільну оборону та населення для захисту державного суверенітету та територіальної цілісності Таїланду.
Воєнний стан запроваджено у таких районах:
Провінція Чантабурі:
Провінція Трат:
Reuters зазначає, що Таїланд і Камбоджа другий день поспіль обмінюються артилерійськими ударами, наразі відомо про щонайменше 16 загиблих унаслідок конфлікту.
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