Таиланд ввел военное положение в провинциях на границе с Камбоджей

Власти Таиланда официально ввели военное положение в некоторых регионах страны. Об этом сообщает Sanook.
Как сообщалось ранее, на границе между Таиландом и Камбоджей начались вооруженные столкновения — военные открыли огонь друг по другу. В результате обстрелов есть погибшие, стороны обвиняют друг друга в провокациях.
Военное положение было введено в пятницу, 25 июля. Точный срок действия ограничений пока не указан.
Издание отмечает, что такое решение принято на фоне обострения ситуации с безопасностью на границе — по информации военных, Камбоджа совершила вооруженные вторжения вдоль приграничной зоны.
В связи с этим власти сочли необходимым привлечь армию, полицию, гражданскую оборону и население для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Таиланда.
Военное положение введено в следующих районах:
Провинция Чантабури:
Провинция Трат:
Reuters отмечает, что Таиланд и Камбоджа второй день подряд обмениваются артиллерийскими ударами, известно о по меньшей мере 16 погибших в результате конфликта.
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