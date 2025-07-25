Таиланд ввел военное положение в провинциях на границе с Камбоджей

Таиланд и Камбоджа второй день обменяются артиллерийскими ударами.

Фото : Royal Thai Armed Forces

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Власти Таиланда официально ввели военное положение в некоторых регионах страны. Об этом сообщает Sanook.

Как сообщалось ранее, на границе между Таиландом и Камбоджей начались вооруженные столкновения — военные открыли огонь друг по другу. В результате обстрелов есть погибшие, стороны обвиняют друг друга в провокациях.

Военное положение было введено в пятницу, 25 июля. Точный срок действия ограничений пока не указан.

Издание отмечает, что такое решение принято на фоне обострения ситуации с безопасностью на границе — по информации военных, Камбоджа совершила вооруженные вторжения вдоль приграничной зоны.

В связи с этим власти сочли необходимым привлечь армию, полицию, гражданскую оборону и население для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Таиланда.

Военное положение введено в следующих районах:

Провинция Чантабури:

Муниципальный округ Чантабури

Округ Тха Май

Округ Макам

Округ Лаем Синг

Округ Кенг Ханг Мао

Округ Най Яй Ам

Округ Кхао Кхитчакут

Провинция Трат:

Округ Кхао Саминг

Reuters отмечает, что Таиланд и Камбоджа второй день подряд обмениваются артиллерийскими ударами, известно о по меньшей мере 16 погибших в результате конфликта.

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