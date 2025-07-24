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Уряд підтримав скасування штрафів за порушення правил зайняття народною медициною

14:33, 24 липня 2025
Кабмін пропонує скасувати адмінвідповідальність за цілительство та штучний вплив на атмосферу, оскільки дозволи на ці види діяльності вже не потрібні.
Уряд підтримав скасування штрафів за порушення правил зайняття народною медициною
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Кабінет міністрів схвалив проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо спрощення умов ведення господарської діяльності». Документ передбачає низку змін, спрямованих на дерегуляцію у сфері господарювання. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, законопроектом пропонується скасувати адміністративну відповідальність за порушення вимог до зайняття народною медициною (цілительством), а також за порушення порядку ведення діяльності, пов’язаної зі штучним впливом на стан атмосфери в господарських цілях. Як пояснюється, відповідні зміни пов’язані з раніше ухваленим рішенням про скасування дозволів на ці види господарської діяльності.

Крім того, документ пропонує переглянути адміністративну відповідальність у сфері охорони культурної спадщини. Це зумовлено скасуванням дозволу на зміну призначення пам’яток, їхніх частин та елементів, а також на виконання написів чи позначок на об’єктах спадщини, їхній території чи в охоронній зоні.

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уряд Кабінет Міністрів України

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