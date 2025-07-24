Уряд підтримав скасування штрафів за порушення правил зайняття народною медициною

Кабмін пропонує скасувати адмінвідповідальність за цілительство та штучний вплив на атмосферу, оскільки дозволи на ці види діяльності вже не потрібні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів схвалив проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо спрощення умов ведення господарської діяльності». Документ передбачає низку змін, спрямованих на дерегуляцію у сфері господарювання. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, законопроектом пропонується скасувати адміністративну відповідальність за порушення вимог до зайняття народною медициною (цілительством), а також за порушення порядку ведення діяльності, пов’язаної зі штучним впливом на стан атмосфери в господарських цілях. Як пояснюється, відповідні зміни пов’язані з раніше ухваленим рішенням про скасування дозволів на ці види господарської діяльності.

Крім того, документ пропонує переглянути адміністративну відповідальність у сфері охорони культурної спадщини. Це зумовлено скасуванням дозволу на зміну призначення пам’яток, їхніх частин та елементів, а також на виконання написів чи позначок на об’єктах спадщини, їхній території чи в охоронній зоні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.