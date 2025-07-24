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Правительство поддержало отмену штрафов за нарушение правил занятия народной медициной

14:33, 24 июля 2025
Кабмин предлагает отменить админответственность за целительство и искусственное влияние на атмосферу, поскольку разрешения на эти виды деятельности уже не нужны.
Правительство поддержало отмену штрафов за нарушение правил занятия народной медициной
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Кабинет министров одобрил проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно упрощения условий ведения хозяйственной деятельности». Документ предусматривает ряд изменений, направленных на дерегуляцию в сфере предпринимательства. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, законопроектом предлагается отменить административную ответственность за нарушение требований к занятию народной медициной (целительством), а также за нарушение порядка осуществления деятельности, связанной с искусственным воздействием на состояние атмосферы в хозяйственных целях. Как поясняется, соответствующие изменения связаны с ранее принятым решением об отмене разрешений на указанные виды хозяйственной деятельности.

Кроме того, документ предлагает пересмотреть административную ответственность в сфере охраны культурного наследия. Это обусловлено отменой разрешения на изменение назначения памятников, их частей и элементов, а также на нанесение надписей или отметок на объектах наследия, на их территории или в охранной зоне.

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правительство Кабинет Министров Украины

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