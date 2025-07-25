Як продати автомобіль онлайн — роз’яснення сервісного центру МВС

Продати автомобіль в Україні можна через застосунок Дія.

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Головний сервісний центр МВС нагадав українцям, як можна купити чи продати авто онлайн.

Що потрібно:

Два смартфони – продавця й покупця

Застосунок «Дія»

5 хвилин часу

Як це працює:

Продавець генерує QR-код у Дії й надсилає покупцю

Покупець:

- обирає нові або старі номерні знаки;

- тип свідоцтва (електронне чи пластикове);

- адресу доставки;

- оплачує послугу.

Документи перевіряють у сервісному центрі МВС

Після оплати – Укрпошта доставляє свідоцтво та номерні знаки.

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