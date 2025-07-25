Як продати автомобіль онлайн — роз’яснення сервісного центру МВС

Головний сервісний центр МВС нагадав українцям, як можна купити чи продати авто онлайн.
Що потрібно:
Як це працює:
Продавець генерує QR-код у Дії й надсилає покупцю
Покупець:
- обирає нові або старі номерні знаки;
- тип свідоцтва (електронне чи пластикове);
- адресу доставки;
- оплачує послугу.
Документи перевіряють у сервісному центрі МВС
Після оплати – Укрпошта доставляє свідоцтво та номерні знаки.
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