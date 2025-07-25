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На Одещині судитимуть зловмисників, які на замовлення ворога вчиняли диверсії та підпали

07:18, 25 липня 2025
До складу групи входили п’ятеро чоловіків віком від 21 до 34 років.
На Одещині судитимуть зловмисників, які на замовлення ворога вчиняли диверсії та підпали
Фото: od.gp.gov.ua
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На Одещині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої групи, які здійснили 14 підпалів об’єктів Укрзалізниці, електроенергетики, адмінбудівель держустанов та стратегічно важливих підприємств.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, обвинувачені отримали від співробітника російських спецслужб замовлення на вчинення диверсій та дестабілізаційних дій на території Білгород-Дністровського району за грошову винагороду.

Протягом кількох місяців вони організовували підпали релейних та батарейних шаф на лініях залізничного сполучення, трансформаторних підстанцій, адмінбудівль сільрад та держустанов,  вежі стільникового зв’язку та об’єктів водопостачання.

Зловмисники діяли у нічний час, використовуючи легкозаймисті речовини, спеціальні інструменти для відкриття технічних шаф та попередньо підготовлений транспорт, що дозволяв швидко переміщатися між об’єктами.

За виконані «завдання» вони отримували оплату на віртуальний гаманець у мобільному застосунку «GlobalMoney», після чого гроші розподілялися між членами групи.

До складу групи входили п’ятеро чоловіків віком від 21 до 34 років, мешканці Білгород-Дністровського району. Їх затримали наприкінці січня 2025 року, наразі вони перебувають під вартою.

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прокуратура Одеса

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