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НБУ стежить за ситуацією з НАБУ та САП – Пишний запевнив у стабільності монетарної політики

18:02, 24 липня 2025
Пишний: Події навколо НАБУ і САП не впливають на макропрогнози НБУ.
НБУ стежить за ситуацією з НАБУ та САП – Пишний запевнив у стабільності монетарної політики
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Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний заявив, що НБУ уважно стежить за подіями навколо Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Він висловив сподівання, що незабаром будуть ухвалені необхідні та оптимальні рішення. Про це Пишний повідомив під час пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

«Ми не даємо коментарів по суті, тому що ця сфера знаходиться поза межами мандату Національного банку, але водночас, ми дуже уважно стежимо за розвитком події. Можу сказати, що останні заяви дають нам підставу вважати, що відповідні необхідні і оптимальні рішення буде знайдено», — зазначив Пишний. Він додав, що у разі появи обставин, які можуть вплинути на прогнози чи плани НБУ, банк готовий внести необхідні зміни до своєї політики, хоча наразі таких підстав немає.

Пишний також уточнив, що питання фінансування перебуває у компетенції Міністерства фінансів і уряду, а НБУ орієнтується на їхні оцінки дохідної та витратної частин бюджету.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроект 13531, яким пропонується скасувати усі внесені законопроектом 12414 зміни до КПК та до закону про прокуратуру щодо статусу НАБУ і САП.

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Додамо, що 24 липня стало відомо, що сенатору-республіканцю Ліндсі Грему не подобається законопроект 12414. Депутат від «Слуги народу» Сергій Штепа заявив, що під час голосування за закон 12414 «був впевнений, що питання узгоджено з усіма партнерами на найвищому рівні». Але потім Сергій Штепа раптово виявив «з коментарів Урсули фон дер Ляєн та Ліндсі Грема відсутність такого узгодження» для голосування за законопроект 12414 стосовно НАБУ і САП.

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НАБУ САП НБУ

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