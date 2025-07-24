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НБУ следит за ситуацией с НАБУ и САП – Пышный заверил в стабильности монетарной политики

18:02, 24 июля 2025
Пышный: События вокруг НАБУ и САП не влияют на макропрогнозы НБУ.
НБУ следит за ситуацией с НАБУ и САП – Пышный заверил в стабильности монетарной политики
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Председатель Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пишный заявил, что НБУ внимательно следит за событиями вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Он выразил надежду, что в скором времени будут приняты необходимые и оптимальные решения. Об этом Пышный сообщил во время пресс-брифинга по решениям правления НБУ по монетарной политике.

«Мы не даем комментариев по существу, потому что эта сфера находится за пределами мандата Национального банка, но в то же время, мы очень внимательно следим за развитием событий. Могу сказать, что последние заявления дают нам основание полагать, что соответствующие необходимые и оптимальные решения будут найдены», — отметил Пышный. Он добавил, что в случае появления обстоятельств, которые могут повлиять на прогнозы или планы НБУ, банк готов внести необходимые изменения в свою политику, хотя пока таких оснований нет.

Пишный также уточнил, что вопрос финансирования находится в компетенции Министерства финансов и правительства, а НБУ ориентируется на их оценки доходной и расходной частей бюджета.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13531, которым предлагается отменить все внесенные законопроектом 12414 изменения в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о прокуратуре относительно статуса НАБУ и САП.

Президент Владимир Зеленский объявил, что согласовал законопроект, предусматривающий отсутствие российских связей и независимость НАБУ и САП.

Добавим, 24 июля стало известно о том, что сенатору-республиканцу Линдси Грэму не нравится законопроект 12414. Свой пост Сергей Штепа также сделал 24 июля, хотя голосование состоялось 22 июля. Депутат от «Слуги народа» Сергей Штепа заявил, что во время голосования за закон 12414 «был уверен, что вопрос согласован со всеми партнерами на высшем уровне». Однако впоследствии Сергей Штепа обнаружил «из комментариев Урсулы фон дер Ляйен и Линдси Грэма отсутствие такого согласования».

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