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В Одесской области будут судить злоумышленников, которые по заказу врага совершали диверсии и поджоги

07:18, 25 июля 2025
В состав группы входили пятеро мужчин в возрасте от 21 до 34 лет.
В Одесской области будут судить злоумышленников, которые по заказу врага совершали диверсии и поджоги
Фото: od.gp.gov.ua
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В Одесской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 5 участников организованной группы, которые совершили 14 поджогов объектов Укрзализныци, энергетики, админзданий госучреждений и стратегически важных предприятий.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, обвиняемые получили от сотрудника российских спецслужб заказ на совершение диверсий и дестабилизационных действий на территории Белгород-Днестровского района за денежное вознаграждение.

В течение нескольких месяцев они организовывали поджоги релейных и батарейных шкафов на железнодорожных линиях, трансформаторных подстанций, админзданий сельсоветов и госучреждений, башни сотовой связи и объектов водоснабжения.

Злоумышленники действовали в ночное время, используя легковоспламеняющиеся вещества, специальные инструменты для вскрытия технических шкафов и заранее подготовленный транспорт, который позволял быстро перемещаться между объектами.

За выполненные «задания» они получали оплату на виртуальный кошелек в мобильном приложении «GlobalMoney», после чего деньги распределялись между членами группы.

В состав группы входили пятеро мужчин в возрасте от 21 до 34 лет, жители Белгород-Днестровского района. Их задержали в конце января 2025 года, в настоящее время они находятся под стражей.

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прокуратура Одесса

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