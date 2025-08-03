У Києві водій Peugeot «припаркувався» у припарковане авто — фото

Результат на алкотестері у понад 11 разів перевищив допустиму норму.

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У Подільському районі столиці водій Peugeot в'їхав у припаркований автомобіль Volkswagen. Як повідомили в патрульній поліції, під час спілкування з водієм інспектори помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, а коли водій пройшов тест на алкотестері Drаger — результат склав 2,33 проміле, що у понад 11 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом та склали на нього два адміністративні протоколи:

за ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що спричинило ДТП;

— порушення ПДР, що спричинило ДТП; за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортом у стані сп’яніння.

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