На Миколаївщині люди з битами та металевими трубами напали на працівників ТЦК, є постраждалі

У ТЦК заявили, що під час інциденту нападники пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення.

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У селі Бузьке Миколаївської області 3 серпня невідомі основі, озброєні битами та металевими трубами, напали на працівників ТЦК. Про це повідомила пресслужба Миколаївського обласного ТЦК.

«Станом на 14:00 відомо, що цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення. З метою самозахисту даний військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета), зареєстрованого відповідно до чинного законодавства», - заявили у ТЦК.

За попередньою інформацією, є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та СП, та зі сторони цивільних. На місці працюють працівники правоохоронних органів.

Раніше ми писали, що в Одесі біля ТЦК сталася сутичка між пораненим на фронті військовим та жінкою.

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