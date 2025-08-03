В Николаевской области люди с битами и металлическими трубами напали на сотрудников ТЦК — им пришлось отстреливаться

В ТЦК заявили, что во время инцидента нападавшие повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения.

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В селе Бугское Николаевской области 3 августа неизвестные лица, вооруженные битами и металлическими трубами, напали на сотрудников ТЦК. Об этом сообщила пресс-служба Николаевского областного ТЦК.

«По состоянию на 14:00 известно, что гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения. С целью самозащиты данный военнослужащий произвел выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета), зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством», — заявили в ТЦК.

По предварительной информации, есть пострадавшие среди военнослужащих ТЦК и СП, а также со стороны гражданских лиц.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Одессе возле ТЦК произошла стычка между раненым на фронте военным и женщиной.

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